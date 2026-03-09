TUI Aktie

09.03.2026 16:42:39

Tui und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis

HANNOVER/MASKAT (dpa-AFX) - Der Reisekonzern TUI und Omans staatliche Tourismusgesellschaft Omran haben ihre geplante Partnerschaft vorerst auf Eis gelegt. Omran habe mitgeteilt, dass der vereinbarte Zeitplan für das Projekt nicht mehr eingehalten werden könne, erklärte Tui.

Damit werden sowohl der geplante Bau und Betrieb von fünf Hotels in der Region Dhofar im Süden des Landes ausgesetzt als auch der geplante Einstieg Omans bei Tui. Omran wollte 1,4 Prozent der Anteile an dem Touristikkonzern aus Hannover übernehmen.

Partnerschaft erst im September vereinbart

Die Partner hatten die Zusammenarbeit im vergangenen September vereinbart. Vorgesehen war dafür ein gemeinsames Unternehmen. Daran sollten Omran und Tui jeweils 45 Prozent halten, ein privater Investor weitere zehn Prozent.

Nach damaligen Angaben wollte der Oman Grundstücke und Kapital einbringen, während Tui unter anderem die Buchungsprozesse organisieren sollte. Für das Land gebe es eine große Nachfrage von Urlaubern, aber bislang zu wenig Angebot, hatte Tui-Strategiechef Peter Krüger im September gesagt.

Beide Seiten wollten ihren engen Dialog fortsetzen, heißt es von Tui./kge/DP/stw

09.03.26 TUI Overweight Barclays Capital
03.03.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
11.02.26 TUI Neutral UBS AG
11.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

TUI AG 7,15 -1,97% TUI AG

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

