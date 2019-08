Tui verkauft zwei Töchter an Beteiligungsgesellschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui hat sich mit der Beteiligungsgesellschaft Genui über den Verkauf der beiden deutschen Spezialveranstalter Berge & Meer und Boomerang Reisen geeinigt. Die Hamburger erwerben beide Unternehmen für rund 100 Millionen Euro, wie Tui mitteilte.

Berge & Meer Touristik und Boomerang Reisen hätten andere Geschäftsmodelle und eine unterschiedliche strategische Ausrichtung als Tui. Beide hätten daher kaum Synergien mit den übrigen Geschäftsfeldern des Konzerns. Mit dem neuen Eigentümer könnten beide Unternehmen ihre Potenziale voll ausschöpfen.

Berge & Meer mit Sitz in Rengsdorf und rund 260 Mitarbeitern ist Spezialist für Rundreisen. Über die TUI Deutschland liegt die Beteiligung bei 100 Prozent. Boomerang Reisen bietet maßgeschneiderte Fernreisen in Ozeanien, Afrika und Nord-/Südamerika an. Für das Unternehmen mit Sitz in Trier sind rund 60 Mitarbeiter tätig. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 wird für die beiden Unternehmen ein gemeinsamer Umsatz von rund 276 Millionen Euro erwartet.

August 12, 2019 10:17 ET (14:17 GMT)