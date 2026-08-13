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13.08.2026 06:31:29
Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret AS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret AS äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 TRY gegenüber -0,070 TRY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Milliarden TRY – ein Plus von 60,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret AS 1,71 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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