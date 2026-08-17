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17.08.2026 06:31:29
Tulikivi O A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tulikivi O A veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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