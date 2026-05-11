Tulikivi O A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tulikivi O A stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6,3 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at