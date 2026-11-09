Tulikivi O A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tulikivi O A hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,29 Prozent auf 6,0 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at