Tulikivi O A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tulikivi O A hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tulikivi O A ein Ergebnis je Aktie von 0,010 EUR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,9 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,46 Prozent auf 29,50 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 33,32 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

