Tulsi Extrusions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tulsi Extrusions ließ sich am 06.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tulsi Extrusions die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,950 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Tulsi Extrusions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at