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12.08.2026 06:31:29
Tulsyan NEC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tulsyan NEC lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,01 INR. Im Vorjahresquartal waren -6,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,99 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Milliarden INR gegenüber 2,57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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