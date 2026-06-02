Tulsyan NEC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tulsyan NEC hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -11,76 INR. Ein Jahr zuvor waren -25,410 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,91 Prozent auf 1,65 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Tulsyan NEC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 39,080 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -44,080 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,00 Prozent auf 8,08 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Tulsyan NEC 8,68 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at