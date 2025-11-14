Tulsyan NEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tulsyan NEC hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,70 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,630 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,29 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at