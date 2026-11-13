Tulsyan NEC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tulsyan NEC hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 10,29 INR gegenüber -3,700 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Tulsyan NEC im vergangenen Quartal 2,38 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tulsyan NEC 2,29 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at