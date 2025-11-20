Tumosan Motor ve Traktor Sanayi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tumosan Motor ve Traktor Sanayi hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,33 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,600 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Tumosan Motor ve Traktor Sanayi im vergangenen Quartal 599,2 Millionen TRY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tumosan Motor ve Traktor Sanayi 1,38 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at