Tumosan Motor ve Traktor Sanayi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tumosan Motor ve Traktor Sanayi hat am 08.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7,50 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tumosan Motor ve Traktor Sanayi ein Ergebnis je Aktie von 54,83 TRY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 307,9 Millionen TRY, gegenüber 1,49 Milliarden TRY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 79,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at