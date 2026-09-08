UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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08.09.2026 07:14:21
Tun es Hypi Lenzburg und Postfinance der UBS gleich?
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Beim Digital Economy Award 2026 stehen mehrere Unternehmen aus der Schweizer Finanzbranche im Finale. Darunter befinden sich die Postfinance und die Hypothekarbank Lenzburg. Insgesamt wurden 29 Finalisten für die Jubiläumsausgabe des Technologiepreises nominiert.
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