Tunesien: Steigende Corona-Infektionen wegen Hochzeitsfeiern

TUNIS (dpa-AFX) - Das tunesische Gesundheitsministerium macht Hochzeiten für die aktuell steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus in Teilen des Landes verantwortlich. Die Feierlichkeiten seien der Hauptgrund für die Ausbreitung der des Virus in mehreren Regionen, hieß es am Mittwoch aus Kreisen des Gesundheitsministeriums.

Auch der Direktor des Zentrums für neu auftretende Krankheiten, Nasaf Ben Alia, verwies nach dem Anstieg der Infektionszahlen in Regionen wie Gabes, El Kef und Kairuan auf Hochzeiten. Diese werden in Tunesien gerne groß und vor allem im Sommer gefeiert. Neben Hochzeiten sei es zudem vermehrt in Fabriken zu einem stärkeren Infektionengeschehen gekommen, sagte Ben Alia. Er warnte vor weiter steigenden Zahlen.

Zuletzt meldete Tunesien insgesamt 3069 Corona-Fälle und 71 Tote. Die Regierung des Landes hatte zu Beginn der Pandemie strikte Maßnahmen erlassen, um eine Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu verhindern, diese nach einer Eindämmung aber wieder gelockert. Maßnahmen wie etwa das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit sind mittlerweile wieder Pflicht./nia/DP/eas