Tung Ho Steel Enterprise präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tung Ho Steel Enterprise äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,51 TWD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tung Ho Steel Enterprise im vergangenen Quartal 16,26 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tung Ho Steel Enterprise 15,67 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at