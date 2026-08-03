Tung Ho Steel Enterprise: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tung Ho Steel Enterprise veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 514,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 507,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at