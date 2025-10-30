Tung Ho Steel Enterprise stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tung Ho Steel Enterprise hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,54 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,85 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,87 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at