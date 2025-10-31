Tung Ho Steel Enterprise veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tung Ho Steel Enterprise präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tung Ho Steel Enterprise 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 462,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 460,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at