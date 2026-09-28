Eurobattery Minerals Aktie
WKN DE: A2PG12 / ISIN: SE0012481570
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28.09.2026 16:50:03
Tungsten San Juan leitet Verwaltungsverfahren zur vorübergehenden Aussetzung der Bergbautätigkeit ein
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Stockholm, 28. September 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass seine spanische Tochtergesellschaft Tungsten San Juan („TSJ“) gemäß den geltenden bergrechtlichen Vorschriften das Verwaltungsverfahren zur vorübergehenden Aussetzung der Bergbautätigkeit eingeleitet hat.
Das Verfahren folgt auf eine Mitteilung, die Tungsten San Juan von der Gemeinde A Gudiña (Concello da Gudiña) erhalten hat. Darin verlangt die Gemeinde im Rahmen des behördlichen Verfahrens zum Abbaubetrieb die vorübergehende Aussetzung der Bergbautätigkeit. Die Maßnahme spiegelt das Bekenntnis des Unternehmens wider, seine gesetzlichen und regulatorischen Pflichten strikt einzuhalten. Damit ist sichergestellt, dass alle Tätigkeiten des Unternehmens im Einklang mit den von den zuständigen Behörden festgelegten Anforderungen erfolgen.
Tungsten San Juan und Eurobattery Minerals werden während des gesamten Verwaltungsverfahrens weiterhin mit der Gemeinde A Gudiña und den übrigen beteiligten Behörden zusammenarbeiten. Sie stellen die erforderlichen Informationen und Unterlagen bereit und beantworten Anfragen der zuständigen Behörden.
Das Unternehmen wird den Markt weiterhin über alle wesentlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Verfahren informieren.
Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung
Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 28. September 2026 um 16:45 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.
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Über Eurobattery Minerals
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2406498 28.09.2026 CET/CEST
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