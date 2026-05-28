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28.05.2026 06:31:29
Tuni Textile Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tuni Textile Mills stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 174,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tuni Textile Mills einen Umsatz von 169,7 Millionen INR eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Tuni Textile Mills ein EPS von 0,040 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,15 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Tuni Textile Mills 764,98 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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