Tuni Textile Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tuni Textile Mills präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,02 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat Tuni Textile Mills im vergangenen Quartal 234,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tuni Textile Mills 227,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at