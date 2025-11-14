Tuni Textile Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tuni Textile Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,04 INR gegenüber 0,110 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,20 Prozent auf 298,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

