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08.06.2026 06:31:29
Tuniu A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Tuniu A hat am 05.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tuniu A ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 19,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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