Tuniu A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tuniu A hat am 05.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tuniu A ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 19,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at