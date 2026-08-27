Tuniu A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tuniu A ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tuniu A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 20,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at