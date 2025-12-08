|
Tuniu Sp ADS-A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tuniu Sp ADS-A gab am 05.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,79 Prozent auf 28,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
