Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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18.08.2026 08:59:22
Tupac Shakur murder trial opens as prosecutors say 'Keffe D' ordered 1996 killing
A trial is finally underway 30 years after rap artist Tupac Shakur was killed in a drive-by shooting. The case was long regarded as one of the nation's most prominent cold cases.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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