Tupperware-Aktie erneut gefragt: Meme-Aktie Tupperware im Fokus der US-Anleger - Yello-Aktie ebenfalls weit im Plus

Die Tupperware -Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 35,11 Prozent auf 4,1687 US-Dollar. Für die Yellow -Aktie geht es an der NASDAQ derweil stellenweise 99,63 Prozent auf 1,4112 US-Dollar aufwärts.

Das Papier des Plastikbehälterherstellers hatte sich in der vergangenen Woche ohne erkennbaren Grund mehr als verdreifacht. Der Spediteur will der zuständigen Gewerkschaft zufolge seinen Betrieb eingestellt und Insolvenz anmelden.

Am Markt wurde skeptisch auf die Kursbewegungen der beiden geschaut und auf den Meme-Charakter verwiesen. Diesen können Papiere von meist schwer angeschlagenen Unternehmen aufweisen, deren Kurs über Social-Media-Kanäle wie Reddit oder TikTok künstlich in die Höhe getrieben werden und danach in der Regel auch rasch wieder stark fallen. NEW YORK (dpa-AFX)