09.02.2026 06:31:29

Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR) hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR) 0,010 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 14,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,98 Milliarden USD im Vergleich zu 24,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

