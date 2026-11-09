Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR) hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 10,69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 97,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at