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08.05.2026 06:31:29
TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 TRY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 258,25 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 158,62 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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