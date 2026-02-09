TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,99 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri 2,47 TRY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 232,01 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri einen Umsatz von 211,05 Milliarden TRY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 15,32 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,51 TRY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 830,36 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 810,39 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at