TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,08 TRY. Im Vorjahresviertel hatte TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri 6,31 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 131,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 220,67 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 511,31 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at