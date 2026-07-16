SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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16.07.2026 11:57:00

Turbo-charged SK Hynix volatility shows no sign of abating as AI euphoria swings to fatigue

SK Hynix shares continued their rollercoaster ride Thursday with a 12% collapse following on from Wednesday’s near 9% jump.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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