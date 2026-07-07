KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.07.2026 15:43:32
Turbo für neue Unternehmen: KI-Boom macht deutsche Startup-Gründer mutiger
Mehr als 3000 Startups sind im ersten Halbjahr gegründet worden - ein neuer Rekord. Einerseits senkt künstliche Intelligenz die Eintrittshürden. Andererseits macht die schwächelnde Wirtschaft die Selbstständigkeit für viele Talente attraktiver als eine Festanstellung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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