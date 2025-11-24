|
24.11.2025 06:31:29
Turboatom JSC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Turboatom JSC ließ sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Turboatom JSC die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz lag bei 445,2 Millionen UAH – das entspricht einem Zuwachs von 47,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 302,6 Millionen UAH erwirtschaftet worden.
