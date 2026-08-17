Turbolinux HD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Turbolinux HD stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 JPY, nach -0,110 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Turbolinux HD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 362,4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 191,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at