Turbolinux HD gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Turbolinux HD hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 249,9 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 88,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at