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18.05.2026 06:31:29
Turbolinux HD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Turbolinux HD lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,82 Prozent auf 189,7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Turbolinux HD 331,7 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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