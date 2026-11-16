Turbolinux HD präsentierte Quartalsergebnisse

Turbolinux HD lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 275,3 Millionen JPY gegenüber 249,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at