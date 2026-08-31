Turbomecanica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Turbomecanica hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,6 Millionen RON, während im Vorjahreszeitraum 33,7 Millionen RON ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at