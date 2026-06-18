Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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18.06.2026 04:00:10
Turbulence at Tata delays take-off for new Air India chief
Airline hit by fatal crash, rising fuel costs and record loss is searching for its next leaderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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