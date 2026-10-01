BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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01.10.2026 13:55:50
Turbulenzen am Finanzmarkt : Anleihekönig Bill Gross rät von Anleihen ab
An den Anleihemärkten steigen die Renditen auf Niveaus, die seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurden. Der Ausverkauf greift von den USA auf andere Länder über und beginnt, sich selbst zu verstärken. Das hat auch Folgen für Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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