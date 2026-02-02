ASML NV Aktie

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Halbleiter unter Druck 02.02.2026 09:43:00

Turbulenzen nach Fed-Nominierung: Halbleiteraktien wie Infineon weltweit unter Druck

In einem schwachen Börsenumfeld sind die konjunktursensiblen Halbleiterwerte am Montag europaweit unter Druck geraten.

Infineon-Aktien gaben auf XETRA zuletztg 2,33 Prozent auf 40,64 Euro nach. ASML rutschten in Amsterdam um 3,22 Prozent auf 1,176.40 Euro ab, und BE Semiconductor Industries gaben daneben an der Euronext 3,10 Prozent auf 159.40 Euro nach.

Bereits in Asien waren zuvor sehr stark gelaufene Papiere aus der Halbleiterbranche eingeknickt: In Südkorea etwa rutschten Samsung um 6,29 Prozent auf 150,400 KRW ab und SK hynix um 8,69 Prozent auf 830,000 KRW.

Auslöser war die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank Fed durch Präsident Donald Trump. Warsh gilt eigentlich als sogenannter Falke, der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Inflation in den Griff zu bekommen. Zinssenkungsfantasien erhielten dadurch einen Dämpfer. In der Folge brachen die Preise für Gold und Silber ein - allerdings waren sie zuvor - auch getrieben von immer mehr Spekulanten - auch massiv gestiegen. Börsianer sprechen daher eher vom Ablassen heißer Luft, als von einem echten Trendwechsel.

Spekulanten, die mit Kredit auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, geraten durch den Preisverfall unter Druck und müssen Positionen verkaufen, um eine zu große Schieflage zu verhindern. Gerade Hedgefonds können daher gezwungen sein, auch Teile ihrer Anlagen wie Aktien zu veräußern. Damit setzen die Turbulenzen an den Metallmärkten auch Aktienmärkte zumindest vorübergehend unter Druck.

Die Analysten von Morgan Stanley blicken derweil fundamental betrachtet positiv auf Infineon und hoben das Kursziel von 45 auf 54 Euro an. Ihre Einschätzung bleibt "Overweight". Die Analysten der US-Bank sehen im Bau und Ausbau von Rechenzentren einen strukturellen Wachstumsmotor für den Chip-Hersteller.

FRANKFURT (dpa-AFX)

29.01.26 ASML NV Buy UBS AG
29.01.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
29.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
ASML NV 1 181,40 -1,81% ASML NV
BE Semiconductor Industries NV 161,20 -1,07% BE Semiconductor Industries NV
Infineon AG 41,14 -0,42% Infineon AG
Samsung 160 500,00 -0,12% Samsung
SK hynix Inc. 909 000,00 5,57% SK hynix Inc.

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

