Turism Felix SA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Turism Felix SA veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Turism Felix SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 RON je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 RON je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 16,0 Millionen RON beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,6 Millionen RON umgesetzt worden waren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Turism Felix SA mit einem Umsatz von insgesamt 98,36 Millionen RON abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 97,57 Millionen RON erwirtschaftet worden waren, um 0,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at