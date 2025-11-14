Turism Felix SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Turism Felix SA äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Turism Felix SA 47,0 Millionen RON umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,8 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at