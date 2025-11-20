Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 RON. Im Vorjahresviertel hatte Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra 0,010 RON je Aktie erwirtschaftet.

Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,8 Millionen RON abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,1 Millionen RON erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at