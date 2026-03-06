Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) hat am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,94 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) 17,78 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 264,65 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 193,50 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 85,60 TRY. Im Vorjahr waren 82,15 TRY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 28,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 955,47 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 745,43 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

