Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 6,46 TRY. Im letzten Jahr hatte Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) einen Gewinn von 19,41 TRY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 231,32 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 327,11 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at